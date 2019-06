Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann an Haltestelle beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein 35 Jahre alter Mann ist am Samstagmorgen (29.06.2019) in der Nordbahnhofstraße an der Stadtbahnhaltestelle Mittnachstraße beraubt worden. Nachdem er gegen 05.10 Uhr aus der Stadtbahn ausgestiegen war, fragten ihn drei bis fünf bislang unbekannte Männer nach Zigaretten. Dabei zogen sie dem offenbar alkoholisierten 35-Jährigen einen Geldbeutel und ein Mobiltelefon aus den Hosentaschen. Als das Opfer seine Gegenstände zurückholen wollte, wurde er zu Boden gestoßen und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Die Männer entnahmen das Bargeld aus dem Geldbeutel, verstreuten dessen Inhalt im Haltestellenbereich und stiegen anschließend in die Stadtbahn U12 Richtung Innenstadt ein. Die flüchtigen Täter sollen alle 20 bis 30 Jahre alt, schlank und dunkelhäutig sein. Einer trug ein orangefarbenes Oberteil. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu melden.

