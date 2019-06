Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Zierleisten werden vermisst

Polizei sucht Zeugen

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Mittwochvormittag, zwischen 09.35 Uhr und 10.35 Uhr, parkte ein 45-jähriger Autofahrer aus Neukirchen-Vluyn einen schwarzen Peugeot 207 auf einem Parkplatz eines Discounters an der Straße Am Dreßlerhof.

Als er zum Auto zurückkehrte stellte er fest, dass Diebe die Zierleisten rechts und links am Auto abmontiert und gestohlen hatten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

