Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - 19-jähriger Mann bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Papenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntagabend auf der Straße An der Alten Werft gekommen. Ein 19-jähriger Mann aus Westoverledingen zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Ein 22-jähriger Autofahrer aus Surwold war gemeinsam mit dem 19-Jährigen und einer 18-jährigen jungen Frau aus dem Deverweg kommend in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. In Höhe der dortigen Hubbrücke verlor der Fahrer die Kontrolle über den PKW, geriet ins Schleudern und prallte mit der Beifahrerseite gegen das Brückengeländer. Der 19-jährige Mitfahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden anderen Insassen zogen sich leichte Verletzungen zu. Der junge Mann ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Papenburg Untenende und Aschendorf waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort. An dem PKW entstand Totalschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

