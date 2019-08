Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zwei Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Haselünne (ots)

Gestern Mittag haben sich zwei Motorradfahrer bei einem Unfall in Klosterholte auf der Kreisstraße schwere Verletzungen zugezogen.

Drei Motorradfahrer waren gemeinsam gegen 12:55 Uhr aus Meppen kommend in Richtung Bawinkel unterwegs, als der vorausfahrende 29-jährige Mann aus Zwolle (NL) nach rechts in die Straße Bückelter Feld abbiegen wollte. Dies übersah ein direkt folgender 33-jähriger Mann aus Klazienaveen (NL) und stieß mit dem vorausfahrenden Motorrad zusammen. Beide Männer stürzten zu Boden und zogen sich schwere Verletzungen zu. Sie wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Motorrädern entstanden Sachschäden.

