POL-EL: Nordhorn - Hecke in Brand

Am frühen Sonntagmorgen ist die Feuerwehr zu einem Brand an der Max-Planck-Straße ausgerückt. Hier hatte aus bislang ungeklärter Ursache eine rund 30-40 Meter lange Lebensbaumhecke Feuer gefangen. Auch ein an der Straße abgestellter LKW wurde leicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Freiwillige Feuerwehr aus Brandlecht war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand.

Die Höhe des Schadens wird auf ca. 2000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

