Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Staubsaugerautomat auf Tankstellengelände aufgebrochen

Schifferstadt (ots)

Unbekannte Täter hebelten einen auf dem Tankstellengelände in der Waldseer Straße frei zugänglichen Staubsaugerautomat auf und entwendeten ca. 50.- EUR Münzgeld. An dem Automat entstand ein Schaden von ca. 200.- EUR. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom 16.05.19 14.00 Uhr bis zum 18.05.19 16.00 Uhr.

