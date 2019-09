Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brandstiftung

PI Betzdorf (ots)

Die Polizei Betzdorf beschäftigt zur Zeit eine Serie von Brandstiftungen von Holzstapel.

Der erste Vorfall wurde am Samstag, den 28.09.2019, gegen 09:30 Uhr, in Herdorf gemeldet. Dort brannte in einem Waldstück, an der Verlängerung vom Schwalbenweg, ein ca. 7-8 Raummeter großer Holzstapel, welcher von bislang unbekannten Tätern entzündet worden sein muss. Der Brand wurde von der alarmierten Feuerwehr abgelöscht. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 500 EUR.

Der zweite Vorfall wurde am Sonntag, den 29.09.2019, gegen 08:00 Uhr in Grünebach gemeldet. Hier brannte in der Nähe der Hauptstr. ein ca. 6-7 Raummeter großer Holzstapel, der ebenfalls mutwillig in Brand gesetzt worden sein muss. Auch hier wurde der Brand von der Feuerwehr gelöscht. Es entstand Sachschaden.

Die Polizei Betzdorf bittet eventuelle Zeugen sich bei hiesiger Dienststelle unter der Telefonnummer 02741-9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741-9260

www.polizei.rlp.de/pi.betzdorf



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell