Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Koblenzer Str. 38, Tankstelle (ots)

Am So., 28.09.2019, gegen 19:30 Uhr, stellte ein 31-jähriger Fahrzeugführer seinen Pkw Ford Mondeo zum Tanken ordnungsgemäß auf einer dafür vorgesehenen Fläche an der Energy-Tankstelle in Wissen ab. Ein ebenfalls 31-jähriger Fahrzeugführer eines GMC-Trucks, welcher im Begriff war sein Fahrzeug zu wenden, übersah beim Rückwärtsfahren den hinter ihm befindlichen Ford Mondeo. An beiden Fahrzeugen entstand ca. 4500,-EUR Sachschaden.

