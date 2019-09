Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tankbetrug

Linz/Rhein, Total-Tankstelle Asbacher Straße (ots)

Am Morgen des Freitag, 07.45 Uhr, füllten zwei unbekannte Männer an zwei Zapfsäulen der Tankstelle insgesamt 39 Liter Diesel-Kraftstoff in mitgeführte Kanister und fuhren dann, ohne zu bezahlen, mit eiem PKW VW, möglicherweise des Typs Passat, mit dem Kennzeichen mit Kennung Altenkirchen, möglicherweise AK-YA oder AK-IA... davon. Aufgrund durchgeführter Ermittlungen ist davon auszugehen, dass das Kennzeichen gefälscht war.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den Personen. Möglicherweise haben weitere Kunden der Tankstelle oder Nachbarn den Vorgang beobachtet und können eine Beschreibung der Männer oder Hinweise zu dem Fahrzeug und dem Kennzeichen geben.

