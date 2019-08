Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - 21-Jährige fuhr gegen einen Baum

Dinslaken (ots)

Eine 21-jährige Frau aus Dinslaken befuhr am Sonntag gegen 05.15 Uhr mit ihrem PKW die Gerhard-Malina-Straße von der Luisenstraße kommend in Fahrtrichtung Hünxer Straße. In einer Linkskurve, unmittelbar hinter der Unterführung, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Die 21-Jährige wurde schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt und mittels eines Krankenwagens einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Da sie das Kraftfahrzeug mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol führte, wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem war sie nicht in dem Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

