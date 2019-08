Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schulwegkontrollen an Mainzer Grundschulen

Mittwoch, 14.08.2019 07:25 Uhr bis 08:30 Uhr

Einen Tag nach der Einschulung der Erstklässler, hat die Polizei Mainz Verkehrskontrollen an der Gleisbergschule in Mainz-Gonsenheim und der Pestalozzischule in Mainz-Mombach, insbesondere im Hinblick auf Kindersicherung und Einhaltung der Verkehrsregeln durchgeführt. Die Polizeibeamten verwarnten von 74 kontrollierten Fahrzeugen mit 103 Kindern insgesamt acht Autofahrer wegen nicht ordnungsgemäßer Kindersicherung. Bei einem Verkehrsteilnehmer war zusätzlich der TÜV abgelaufen und er hatte keinen Führerschein dabei.

An der Gleisbergschule stellen die so genannten "Elterntaxis" das Hauptproblem dar, da die Autos durch die schmale Hugo-Eckener-Straße in den kleinen Wendehammer fahren, um dort ihre Kinder abzusetzen. Viele Autofahrer fahren durch den verkehrsberuhigten Bereich bis genau vor die Schule und verursachen dort chaotische Rangier- und Wendemanöver und blockieren die Fahrbahn.

Diese unübersichtliche Verkehrssituation stellt für alle Kinder, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen, aber auch die aus den PKW aussteigen, eine große Stresssituation mit hohem Gefährdungspotential dar. Die Polizeibeamten führten zahlreiche Bürgergespräche und erklärten den Kindern, worauf sie achten müssen. Sowohl Anwohner und Lehrer, ein Großteil der Eltern, als auch die kleinen Schülerinnen und Schüler begrüßten die Verkehrskontrollen.

An der Pestalozzischule haben die Polizeibeamten den Schwerpunkt auf ordnungsgemäße Kindersicherungen gelegt. Die Fahrer, die ihre Kinder nicht vorschriftsgemäß gesichert hatten, empfanden die Kontrollen als lästig. Viele Eltern fingen an zu diskutieren und einige feilschten um das Ordnungsgeld. Die Schulleitung hingegen befürwortete die Maßnahmen, ebenso wie die meisten Eltern.

Auch Mitarbeiter der Stadt Mainz waren an den Verkehrskontrollen beteiligt. Sie führten in der Elbestraße Geschwindigkeitsmessungen durch und nahmen Parkverstöße auf.

