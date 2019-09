Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerhoop, Hogenmoor - Tierkörperreste an Feldweg entsorgt

Bad Segeberg (ots)

Am 15. September 2019 stellte ein Spaziergänger in dem Weg Hogenmoor offenbar entsorgte Tierkörperreste fest. Es handelt sich vermutlich um Kuh- oder Schweinereste, die dort zum Teil mit Erde bedeckt auf einem etwa einen Quadratmeter großen Bereich in einem Graben lagen.

Polizeibeamte des Polizei- Autobahn- und Bezirksrevieres Elmshorn haben die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können oder verdächtige Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04121/409260 mit dem Ermittlungsdienst Umwelt in Verbindung zu setzen.

