Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag, den 19.09.19, ist ein Autofahrer in Pinneberg von einer Gruppe Jugendlicher auf offener Straße angegriffen und verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 20 Uhr befuhr der 34-Jährige aus dem Kreis Pinneberg die Straße Am Drosteipark in Pinneberg. Als er in die Moltkestraße abbog, sind plötzlich mehrere Jugendliche auf unbeleuchteten Fahrrädern vor ihm auf die Straße gefahren. Er musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Als er im Anschluss aus dem Auto ausstieg, um die Jugendlichen zur Rede zu stellen, wurde er zunächst verbal beleidigt. Im weiteren Verlauf hat ihn einer der Jugendlichen von hinten zu Boden gerissen. Danach sollen mehrere Jugendliche auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben. Der 34-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Täter flüchteten im Anschluss in Richtung Drostei.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- männlich - zirka 16 bis 17 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - schwarze Haare - schwarzer Bart - dunkle Bekleidung - eine Person trug eine Umhängetasche

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei auch nach zwei Mädchen, die das Geschehen vom Gehweg aus beobachtet haben. Sie sollen etwa 13 bis 16 Jahre alt gewesen sein, beide Mädchen sollen Jeanshosen getragen und dunkle Haare gehabt haben. Eines der Mädchen war mit einer hellen Jacke bekleidet.

Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Telefonnummer 04101-2020 entgegen.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell