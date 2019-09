Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schmalfeld, Dorfstraße / Geschwindigkeitsmessung vor Schule

Bad Segeberg (ots)

Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier (PABR) Bad Segeberg führte heute in Schmalfeld im Rahmen der Schulwegsicherung von 08:15 bis 10:00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Dorfstraße, Höhe Schulstraße, durch. In diesem Bereich der Dorfstraße gilt aufgrund der Grundschule eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Die Beamten registrierten 19 Verstöße. Fünf Gurtverstöße, einmal eine Handynutzung und 13 Geschwindigkeitsverstöße. Der höchste Wert lag bei vorwerfbaren 45 km/h, der gleich zweimal gemessen wurde. Beide Fahrer müssen jetzt ein Verwarnungsgeld von 25 Euro zahlen.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell