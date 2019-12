Polizei Korbach

POL-KB: Twistetal-Mühlhausen - Unbekannter stiehlt Fahrräder aus Garage

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendete ein Unbekannter zwei Fahrräder aus einer Garage in Twistetal-Mühlhausen. Es besteht der Verdacht, dass der Täter noch weitere Fahrräder stehlen wollte. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Täter gelangte auf das Grundstück in der Straße Unterer Thie und verschaffte sich unberechtigten Zugang zu einer Garage. Aus der Garage stahl er ein blau-gelbes Kinderfahrrad der Marke BH, Typ Spike, sowie ein silber-grünes Pedelec der Marke Cube, Typ Stereo Hybrid One.

In der gleichen Nacht gab es einen weiteren Diebstahlsversuch in Mühlhausen. Wahrscheinlich derselbe Täter versuchte in eine weitere Garage in der Nachbarschaft zu gelangen, blieb hier aber erfolglos.

Die Polizeistation Korbach, Tel. 05631/971-0, bittet Hinweise die zur Aufklärung beitragen können.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell