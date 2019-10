Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Autotür geöffnet

Lippstadt (ots)

Ein 14-jähriger Lippstädter öffnete am Donnerstag, gegen 09.05 Uhr, die Beifahrertür des Wagens seines Vaters. Dieser hatte das Auto an der Erwitter Straße neben dem Radweg geparkt. Beim Öffnen achtete er jedoch nicht auf eine 59-jährige Radfahrerin aus Lippstadt, die den Radweg in Richtung Innenstadt befuhr. Sie prallte gegen die Autotür und kam zu Fall. Die 59-Jährige wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Lippstädter Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell