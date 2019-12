Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Unbekannter wirft Stein in Heckscheibe eines Autos

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte ein unbekannter Täter einen grauen Audi A5, der auf einem Parkstreifen in der Brunnenstraße stand.

Der in Edertal wohnende Halter stellte sein Auto am Samstagabend gegen 23.00 Uhr auf dem Parkstreifen in der Brunnenstraße in Bad Wildungen ab. Als er etwa zwei Stunden später wieder zu seinem Auto kam, musste er feststellen, dass ein Unbekannter einen Stein in die Heckscheibe geworfen hatte. Der etwa 10 mal 12 Zentimeter große Stein lag auf dem Rücksitz, er wurde durch die Polizei Bad Wildungen sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

