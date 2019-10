Polizei Düren

POL-DN: Unfall am Friedrich-Ebert-Platz

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dürener Friedrich Ebert Platz wurde am frühen Montagabend ein Motorradfahrer leicht verletzt.

Gegen 18:35 Uhr befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Motorrad die Kölner Landstraße Richtung Friedrich Ebert Platz. Am Kreisverkehr hielt der Fahrer an um dem fließenden Verkehr innerhalb des Kreisverkehrs Vorfahrt zu gewähren. Hinter dem Mann aus Düren hielt eine 45-Jährige in ihrem Pkw. Auch sie wartete, fuhr dann aber nach Aussage einer Zeugin unvermittelt an. Dabei traf die Dürenerin mit der Pkw-Front den wartenden Motorradfahrer, der zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Ihren eigenen Angaben nach, hatte die Fahrerin die Möglichkeit gesehen, in den Kreisverkehr einzufahren. Sie nahm an, der Kradfahrer sei bereits losgefahren. Daher sei auch sie angefahren und habe zu spät wahrgenommen, dass der 59-Jährige noch wartete.

Der herbeigerufene RTW behandelte den Motorradfahrer ambulant. In ein Krankenhaus wollte der Mann sich zur weiteren Behandlung nicht bringen lassen. An dem Pkw entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro, das Motorrad wurde mit einem Schaden von circa 800 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell