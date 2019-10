Polizei Düren

POL-DN: Handys gestohlen

Düren (ots)

Mit drei hochwertigen Mobiltelefonen konnte am Montag ein Dieb flüchten.

Gegen 14:30 Uhr hatte sich der Mann in die Geschäftsräume eines Telekommunikationsanbieters in der Kölnstraße begeben. Mitarbeiter des Unternehmens wurden durch den Alarm, der ausgelöst wird, wenn Telefone aus der Auslage gerissen werden, aufmerksam. Der Dieb hatte drei Geräte an sich genommen und den Laden fluchtartig verlassen. Ein Zeuge, der in der Nähe des Geschäftes war und den Alarm wahrgenommen hatte, nahm noch die Verfolgung auf, verlor den Flüchtenden hinter einem nahegelegenen Supermarkt jedoch aus den Augen.

Beschrieben wird der Mann als etwa 17 bis 20 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß und sehr schlank. Er war bekleidet mit einem schwarzen Trainingsanzug mit weißen Streifen auf den Ärmeln. Er hatte schwarze kurze Haare und insgesamt ein südländisches Aussehen.

Hinweise auf den Flüchtigen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell