POL-DN: Einbruch am frühen Abend

Jülich (ots)

Bei der Rückkehr nach Hause stellte die Bewohnerin eines Hauses in Broich einen Einbruch fest. Möglicherweise kamen Ihr die Täter kurz vorher entgegen.

Als die Bewohnerin gegen 19:35 Uhr zu ihrem Haus in der Straße "Zur Schlossmauer" zurückkehrte, kam ihr auf der Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung ein unbekanntes Fahrzeug entgegen. Es handelte sich um einen dunklen BMW Pkw mit auswärtigem Kennzeichen. Das Auto war mit mindestens zwei Personen besetzt. Am Haus stellte die Frau dann die offenstehende Eingangstür fest. Sie alarmierte die Polizei, die vor Ort aber keine verdächtigen Personen feststellen konnte. Der oder die Täter hatten offenbar eine rückwärtige Terrassentür aufgehebelt und zahlreiche Behältnisse im Inneren der Räumlichkeiten geöffnet und nach Diebesgut durchsucht. Nach ersten Feststellungen nahmen sie Schmuck an sich und verließen das Haus wahrscheinlich über die Haustür.

Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

