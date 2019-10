Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Reihenhaus - Werkzeuge entwendet

Düren (ots)

In der Düppelstraße in Düren ereignete sich zwischen Donnerstag und Freitag ein Einbruch.

In dem Reihenhaus finden derzeit Umbauarbeiten statt, sodass sich Werkzeuge in dem Objekt befinden. Auf diese hatten es Einbrecher offenbar abgesehen als sie zwischen Donnerstag, 15:15 Uhr, und Freitag, 09:05 Uhr, die rückseitig gelegene Terrassentür des Hauses öffneten und sich so Zugang zu den Räumlichkeiten verschafften. Der oder die Täter flüchteten mit ihrer Beute vermutlich über die Euskirchener Straße.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis zählt!

