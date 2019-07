Polizei Braunschweig

POL-BS: Ladendieb in Untersuchungshaft

Braunschweig (ots)

27.07.2019, 16.10 Uhr Braunschweig, Hamburger Straße

Nach dem Diebstahl von Kopfhörern sitzt ein 24-Jähriger nun in Untersuchungshaft.

Der Mann war einem 38-jährigen Ladendetektiv in einem Supermarkt an der Hamburger Straße aufgefallen, wie er einen Kopfhörer in seinem Rucksack verstaute und anschließend das Geschäft verließ.

Nach Ansprache durch den Detektiv und seinem gerufenen 28-jährigen Kollegen wollte der Verdächtige einfach weitergehen. Da er auch der zweiten Aufforderung der Mitarbeiter des Marktes nicht nachkam, entwickelte sich hieraus ein Gerangel, in dessen Verlauf der Verdächtige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte. Das Diebesgut im Wert von 15,- Euro konnte aufgefunden werden.

Der Beschuldigte machte keine Angaben zum räuberischen Diebstahl. Da der 24-Jährige in der näheren Vergangenheit wegen Diebstahls und Drogenbesitzes aufgefallen war, stellte der zuständige Staatsanwalt Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls beim Amtsgericht Braunschweig.

Dieser wurde am Sonntag erlassen und der Beschuldigte in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

