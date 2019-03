Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Am Mittwoch, 06.03.2019, gegen 06.20 Uhr, kam es in Uslar, Eschershäuser Straße / Isertor, zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Mann aus einem Uslarer Ortsteil befuhr mit seinem Pkw die Eschershäuser Straße in Richtung Isertor. An der Kreuzung wollte er über die Rechtsabbiegerfahrspur in Richtung Auschnippe abbiegen. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Pkw auf der nassen und rutschigen Fahrbahn bei der Kurvendurchfahrt nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen auf der Verkehrsinsel stehenden Laternenmast. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und im Anschluss von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000,- Euro.

