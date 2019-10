Polizei Düren

POL-DN: Auffahrunfall - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Hohenzollernstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben.

Gegen 16:35 Uhr wurde die Polizei zu einem Unfall gerufen. Auf der Hohenzollernstraße war ein Auto auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren. Die Fahrzeugführer waren bei dem Aufprall nicht verletzt worden. Ihre Schilderungen zum Unfallhergang unterschieden sich jedoch voneinander, so dass die eingesetzten Beamten vor Ort die Frage nach dem Verursacher nicht eindeutig klären konnten.

Ein 23 Jahre alter Mann aus Düren war mit seinem Wagen auf der Hohenzollernstraße aus Richtung Bonner Straße kommend in Fahrtrichtung Kölnstraße unterwegs. Er gab an, er habe einem Fußgänger das Überqueren der Fahrbahn von rechts nach links ermöglichen wollen. Deshalb habe er gebremst, woraufhin das Fahrzeug hinter ihm auf ihn aufgefahren sei. Dessen Fahrer, ein 19-jähriger Dürener, erklärte, er sei zuvor von dem anderen Auto überholt worden. Dieses habe dann vor ihm plötzlich stark gebremst, woraufhin er selbst nicht mehr rechtzeitig bis zum Stillstand abbremsen konnte. So kam es dann zu dem Auffahrunfall. Einen Fußgänger, der Grund für diesen Bremsvorgang gewesen sein könnte, habe er nicht wahrgenommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Wer diese mit sachdienlichen Angaben unterstützen kann wird gebeten, sich mit dem zuständigen Beamten des Verkehrskommissariats unter der Telefonnummer 02421 949-5213 in Verbindung zu setzen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten nimmt die Leitstelle der Polizei unter der 02421 949-6425 Hinweise entgegen.

