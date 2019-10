Polizei Düren

POL-DN: Fahrraddieb auf frischer Tat gestellt

Aldenhoven (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Polizei um kurz nach 01:00 Uhr durch einen Zeugen über zwei verdächtige Personen informiert, die sich auf der Marktfestestraße in Aldenhoven aufhielten. Der Melder hatte zuvor die Alarmanlage seines Rollers gehört. An diesem Roller waren jedoch keinerlei Schäden oder Aufbruchspuren zu erkennen. Die Suche nach den beiden männlichen Personen verlief zunächst erfolglos. Nachdem der Melder die beiden Personen mit einem Fahrrad gegen 01:38 Uhr erneut auf der Marktfestestraße gesehen hatten, und dies ebenfalls der Polizei gemeldet hatte, konnten die beiden Personen auf der Alten Turmstraße angetroffen werden. Dabei handelte es sich um einen 23jährigen Leverkusener und einen 26jährigen Herzogenrather. Im Rahmen der Befragung gestand der 23jährige Leverkusener das von ihm mitgeführte Fahrrad kurz zuvor in der Pützdorfer Straße in Aldenhoven entwendet zu haben. Bislang konnte der Eigentümer des Fahrrades nicht ermittelt werden. Es handelt sich dabei um ein E-Bike des Herstellers KTM in grau. Da der 23jährige Leverkusener keinerlei Ausweispapiere mit sich führte, wurde er der Polzeiwache Jülich zur Feststellung seiner Identität zugeführt. Die Polizei bittet den Eigentümer des Fahrrades sich unter der Rufnummer 02421-9496425 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell