Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Ferienspaß-Aktion bei der Polizeistation Bodenwerder

Bodenwerder (ots)

Auch in diesem Jahr durfte die Polizeistation Bodenwerder sich wieder über 9 quirlige Kinder im Alter von 8 bis 11 Jahren freuen, die am 30.07.2019 im Rahmen der Ferienpass-Aktion einen Einblick in die Arbeit der Polizei bekamen. Gute gelaunt und bestens ausgerüstet (siehe Foto) wurden den kleinen Polizisten/-innen durch Sina Meyer und Denise Kujawa näher gebracht, wie man Spuren an einem Tatort sichert, welche Aufgabenbereiche es bei der Polizei gibt und wie das Dienstgebäude ausgestattet ist. Hierbei kam das Probesitzen im Streifenwagen, das Ausprobieren diverser Einsatzmittel sowie die Spurensicherung bei stahlendem Sonnenschein besonders gut an. Auch wenn die meisten der vier Mädchen und fünf Jungen noch in die Uniformteile hineinwachsen müssen, die sie mit Begeisterung getragen haben, haben sie sich aus "Aushilfspolizisten" wirklich super gemacht.

