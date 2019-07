Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Betrunkener Mann, ohne Fahrerlaubnis verursacht Unfall mit einem unbefugt genutzten Pkw

Groß Berkel (ots)

Das war eine ganze Reihe von Straftaten die ein 43 Jahre alter Mann da am späten Dienstagabend (30.07.2019) in Groß Berkel beging, als der Mann den Opel Astra eines Bekannten (28, aus Hameln) in Gebrauch nahm und damit einen Verkehrsunfall verursachte.

Gegen 23.30 Uhr setzte sich der stark alkoholisierte Mann in das Fahrzeug, das in einer Grundstückseinfahrt in der Straße Am Flöth geparkt war. Die Fahrzeugschlüssel steckten zu diesem Zeitpunkt im Zündschloss. Sowohl der Eigentümer des Opel, wie auch andere umherstehende Personen, wiesen den 43-Jährigen an, den Pkw nicht zu starten und wieder auszusteigen.

Der Aerzener widersetzte sich jedoch den Anweisungen aller, startete den Motor und fuhr rückwärts aus der Einfahrt. Die Fahrt endete jedoch abrupt an einen kleinen Baum, im Vorgarten des Nachbargrundstückes.

Der Pkw wurde durch den Aufprall beschädigt, der Baum zerstört. Der 43-Jährige rief danach, auf Raten aller Anwesenden, selbst die Polizei.

Der Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt, der unbefugten Ingebrauchnahme des Pkw und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Der Aerzener wurde im Anschluss an die Sachverhaltsaufnahme durch eine Streife der Polizei zur Wache in Hameln transportiert, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

