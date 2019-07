Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Führer eines roten Kleinwagens und Unfallzeugen gesucht

Holzminden (ots)

Am 25.07.19, gegen 12.50 Uhr, kam es in Holzminden, Bahnhofstraße, Ausfahrt zum "Philipps"-Sonderpostenmarkt, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem fahrradfahrenden Kind und einem roten Kleinwagen. Der 11-Jährige war mit seinem Rad auf dem Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof unterwegs, als das Fahrzeug den Parkplatz verließ. Im Bereich der Ausfahrt kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde das Mountainbike des Jungen am Vorderrad beschädigt. Der Fahrzeugführer, ein ca. 50 Jahre alter, 180 cm großer Mann mit graumelierten Haaren und Bart, erkundigte sich mit den Worten "alles gut ?" nach dem Gesundheitszustand des Fahrradfahrers. Nachdem er ihm 5 EUR für die Behebung der Schäden an seinem neuwertigen Fahrrad gegeben hatte, entfernte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort. Die besorgte Mutter des Jungen erschien mit ihm gemeinsam gegen 14.30 Uhr bei der Polizei Holzminden, die nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort Ermittlungen gegen den o. a. Fahrzeugführer eingeleitet hat. Sowohl der Fahrzeugführer als auch mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Holzminden, Tel.: 05531-9580, in Verbindung zu setzten.

