Polizei Mettmann

POL-ME: Sicherheit von Motorradfahrern: Polizei gibt nützliche Tipps - Velbert - 1906150

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Auch an diesem Wochenende werden bei besten Wetterbedingungen wieder etliche Motorradfahrerinnen und -fahrer die Strecken im Kreis Mettmann für eine Ausfahrt nutzen. Da die Gesundheit der motorisierten Zweiradfahrer der Kreispolizeibehörde Mettmann besonders am Herzen liegt, setzen die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Verkehrsdirektion vor allem auf Unfallprävention.

Motorrad-interessierte Bürgerinnen und Bürger sind daher herzlich eingeladen, am Samstag (29. Juni 2019), in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17 Uhr, den Info-Stand der Verkehrsunfallprävention auf dem Sommerfest an der Bonsfelder Straße 71 in Velbert-Nierenhof zu besuchen. Polizeihauptkommissar Detlef Friese wird dort rund um das Thema "Sicheres Motorradfahren" informieren. Dazu hat der Verkehrssicherheitsberater auch das "Pro-Vida-Krad" der Kreispolizei mit vor Ort.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell