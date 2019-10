Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Getränkemarkt

Jülich (ots)

Ein Getränkehandel an der Dürener Straße wurde in der Nacht zu Sonntag von Einbrechern aufgesucht. Sie entkamen mit Zigaretten in noch unbekannter Menge.

Gegen 00:52 Uhr wurde der Alarm an dem Geschäftsgebäude ausgelöst. Die informierten Polizeibeamten trafen kurze Zeit später am Tatort ein, konnten bei einer Durchsuchung des Gebäudes jedoch keine Personen mehr antreffen. Die Unbekannten hatten die gläserne Schiebetür gewaltsam geöffnet und waren in den Getränkemarkt eingedrungen. Den Spuren zufolge hatten sie anschließend ein verschlossenes Regal mit Tabakwaren aufgebrochen und dessen Inhalt zum Teil an sich genommen. Mit ihrer Beute konnten sie anschließend flüchten.

Die Kriminalpolizei wurde zur Spurensicherung geschickt. Hierzu gehört auch die Auswertung einer Überwachungskamera. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden an die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 erbeten.

