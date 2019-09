Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unbekannter entwendet Motorrad der Marke Honda "Hornet"

Trier (ots)

Nachdem der Besitzer der CBF 600 F "Hornet" (s. Foto) sein Motorrad am Dienstagabend, 24. September, gegen 21.30 Uhr im Bereich der Kreuzung Petrusstraße/Maximinstraße abgestellt hatte, bemerkte er am folgenden Mittwochmorgen, dass sein Motorrad nicht mehr am Abstellort stand.

Seine Nachsuche im Nahbereich verlief erfolglos. Lediglich das abgeschraubte amtliche Kennzeichen konnte er am Tatort auffinden. Offenbar hat der Dieb dies abgeschraubt, bevor er die 600er Honda entwendete.

Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0651 / 9779-2290 zu melden.

