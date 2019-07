Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190716.2 Itzehoe: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Itzehoe (ots)

Am heutigen Morgen ist es zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr in der Lindenstraße in Itzehoe gekommen. Ein Autofahrer übersah beim Anfahren in den Kreisverkehr eine Fahrradfahrerin. Die Unfallgeschädigte zog sich leichte Verletzungen zu.

Gegen 05.30 Uhr befuhr der Fahrzeugführer mit seinem Opel die Lindenstraße stadteinwärts auf den Kreisverkehr am Hotel Adler zu. Am Kreisverkehr hielt der 54-Jährige aus Bekmünde dann an der Haltelinie an. Als er kein Fahrzeug mehr von links kommend innerhalb des Kreisverkehrs feststellte, fuhr er an und übersah dabei die 53-Jährige mit ihrem Damenrad, die die Radfahrerfurt des Kreisverkehrs bereits befuhr. Die Itzehoerin erlitt dabei leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 400 Euro beziffert.

Maike Pickert

