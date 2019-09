Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 12-jähriger Radfahrer bei Unfall zum Glück nur leicht verletzt

Mannheim (ots)

Glück im Unglück hatte ein 12-jähriger Junge bei einem Unfall am Mittwoch kurz nach 13 Uhr. Er befuhr mit seinem Rad die Spinozastraße in Richtung Schubertstraße und achtete an der Kreuzung zur Fichtestraße nicht auf einen ordnungsgemäß fahrenden BMW-Fahrer, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Junge stürzte auf die Fahrbahn, zog sich leichte Verletzungen zu und musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in einem Krankenhaus weiterbehandelt werden. Am BMW entstand Schaden von 1.000 Euro.

