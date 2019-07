Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Wanderup/Niebüll: Zwei Festnahmen nach Einbruch in Kiosk - Tataufklärung nach Einbruch in Tankstelle

Wanderup/Niebüll (ots)

In der Nacht zu Dienstag (23.07.19) wurden in Wanderup zwei Männer nach einem Einbruch in einen Kiosk in der Flensburger Straße festgenommen. Sie wurden dabei beobachtet, wie sie gegen 23:15 Uhr die Scheibe mit einem Stein einwarfen und das Geschäft betraten. Die 18 und 25 Jahre alten Männer nahmen sich einen Laptop vom Tresen und flüchteten. Daraufhin wurden sie von dem Zeugen verfolgt und versuchten ihn mit Pfefferspray zu besprühen, trafen ihn jedoch nicht. In der Tarper Straße wurden die beiden Tatverdächtigen kurze Zeit später von der Polizei angetroffen und festgenommen.

Der 18-Jährige ist in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen verschiedener Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten. Zuletzt wurde er als Tatverdächtiger für einen Einbruch in eine Tankstelle in Niebüll ermittelt. Die Tat war am 15. Juli. Gemeinsam mit anderen Beteiligten zerstörte er eine große Scheibe und entwendete Zigaretten.

Insgesamt dauern die Ermittlungen gegen alle Tatverdächtigen an.

