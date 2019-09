Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Suzuki Swift beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen auf dem Alten Messplatz geparkten Suzuki Swift beschädigte am Mittwoch ein bislang nicht ermittelter Autofahrer, richtete Schaden von 1.000 Euro an und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Abgestellt hatte die aus Ketsch stammende Frau ihren Wagen zwischen 7.30 Uhr und 10.15 Uhr. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/2880, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell