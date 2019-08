Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 08.08.2019 2 Verkehrsunfälle mit schwerverletzten Personen

Almersbach (ots)

Nachtrag zu gestrigem schweren Verkehrsunfall in Almersbach. Der 57- jährige Fahrradfahrer wurde mittels Rettungshubschrauber ins Jung-Stilling-Krankhaus nach Siegen verbracht. Er ist außer Lebensgefahr. Unfallhergang: Eine 51- jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die L 267 in Almersbach und wollte nach links in die K 31 Richtung Steimel abbiegen. Hierbei übersah sie den auf der L 267 entgegenkommenden Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Verkehrsunfall mit Pferd und Sulky-Kutsche Am 07.08.2019 gegen 20.28 Uhr führte eine 59-jährige eine Sulky-Kutsche mit einem Pony als Zugtier auf einem Feld zwischen Giershausen und Mehren. Aus bisher ungeklärter Ursache fiel die Kutsche um. Hierbei wurde die 59 - jährige schwerverletzt. Sie wurde mittels RTW ins Krankenhaus Dierdorf verbracht. Das Pony blieb unverletzt.

