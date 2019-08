Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Friedewald - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Friedewald (ots)

Ein 22-Jähriger Pkw-Fahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Friedewald leicht verletzt. Der verunfallte Pkw dürfte Totalschaden sein. Der 22-jährige befuhr den Birkenweg von der L285 kommend in Richtung Buchenweg. In einer leichten Linkskurve kam der 22-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über einen hohen Bordstein einen Hang hinunter. Der Pkw kollidierte mit einem Baum und kam auf einer Wiese zum Stehen. Der Sachschaden wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell