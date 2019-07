Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Gestohlenes Wohnmobil sichergestellt

Frankfurt (Oder) (ots)

Mittwochabend stellten Bundespolizisten ein in Düsseldorf gestohlenes Wohnmobil auf der Bundesautobahn 12 sicher. Den Fahrer nahmen die Beamten vorläufig fest.

Gegen 23 Uhr kontrollierte eine Bundespolizeistreife ein Fiat-Wohnmobil mit schwedischen Kennzeichen an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-Mitte. Der 29-jährige Fahrer, ein polnischer Staatsangehöriger, war damit in Richtung Bundesgrenze unterwegs, als die Beamten ihn stoppten. Bei der Überprüfung konnte er keine Fahrzeugpapiere vorlegen und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug betrieb er mit einem Nachschlüssel. Im weiteren Verlauf ermittelten die Einsatzkräfte, dass das Wohnmobil nur wenige Tage zuvor in Düsseldorf gestohlen wurde. Die originalen Düsseldorfer Kennzeichen fanden die Beamten im Fahrzeug.

Die Bundespolizei leitete gegen den polnischen Fahrer Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei, Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Die abschließende Bearbeitung des Sachverhalts übernahm zuständigkeitshalber die Brandenburger Polizei.

