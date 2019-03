Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten

55543 Bad Kreuznach, Wilhelmstraße (ots)

Am Donnerstag, den 14.03.2019, um 14.40 Uhr, wurden Polizei und Rettungsdienst über einen Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in der Wilhelmstraße informiert. Da im Rahmen des Notrufs von verletzten Kindern gesprochen wurde, entsandte die Rettungsleitstelle gleich mehrere Rettungswagen und einen Notarzt zum Unfallort. Vor Ort bot sich glücklicherweise ein weniger dramatisches Bild. Eine 37-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Wilhelmstraße in Richtung der Bosenheimer Straße, gefolgt von einer 58-jährigen Autofahrerin. Die Fordfahrerin übersah, dass die vorausfahrende Fahrerin eines Mercedes abbremste und fuhr auf. Beide Fahrerinnen und zwei fünf und sieben Jahre alten Kinder wurden dabei leicht verletzt. Zur weiteren Untersuchung wurden alle Beteiligten ins Krankenhaus gebracht, die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen in der Wilhelmstraße.

