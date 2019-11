Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

-- Friedrichshafen

Ladendieb beleidigt und bedroht Polizeibeamte

Wegen Ladendiebstahl, Beleidigung und Bedrohung muss sich nun ein 18-Jähriger verantworten, der am Mittwoch gegen 18.45 Uhr am Romanshorner Platz nach einem begangenen Ladendiebstahl mehrere Polizeibeamte beleidigte und ihnen drohte. Der junge Mann hatte aus einer Auslage eines Modegeschäfts, welche im Freien stand, zwei Pullis und ein Paar Schuhe herausgenommen und verließ die Örtlichkeit, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Zeugen und eine Mitarbeiterin beobachteten den Diebstahl, informierten die Polizei und folgten dem Mann. Als die Beamten den augenscheinlich in einem Ausnahmezustand stehenden 18-Jährigen kontrollierten, beleidigte er sie und drohte ihnen, sie umzubringen.

Tettnang

Betrug

Opfer eines Betruges wurde eine 39-jährige Frau, die am Dienstag gegen 11.45 Uhr von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter angerufen wurde. Dieser teilte der Frau mit, dass ihr PC von Viren befallen sei. Der unbekannte Mann brachte die 39-Jährige schließlich dazu, ihm Zugang zu ihrem Computersystem zu gewähren. Als der 39-Jährigen während des langen Gespräches einiges komisch vorkam, trennte sie die Computer-Verbindung und legte den Telefonhörer auf. Danach ließ sie ihr Bankkonto sperren und änderte relevante Passworte im Computer. Bis zum jetzigen Zeitpunkt trat kein finanzieller Schaden ein.

Tipps und Hinweise zur Verhinderung von Betrugsdelikten durch falsche Mitarbeiter von Microsoft veröffentlicht die Polizei im Internet im Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter der Fundstelle: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarb eiter/

Dass es sich hier um Anrufe in betrügerischer Absicht handelt, zeigt auch ein Blick auf die offizielle Homepage der Firma Microsoft. Dort wird erklärt, dass Microsoft unter keinen Umständen unaufgefordert Telefonanrufe durchführt oder Mails verschickt, in denen Leistungen angeboten werden, um ein schadhaftes Gerät zu reparieren.

Meckenbeuren-Buch

Versuchter Einbruch

Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch die Hauseingangs- und Kellertür eines Mehrfamilienhauses im EVS-Weg. Mit einem unbekannten Werkzeug versuchte der Unbekannte gewaltsam in das Innere des Hauses zu gelangen, was ihm jedoch nicht gelang. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu wenden.

Oberteuringen

Diebstahl

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Dienstag, 17.30 Uhr, bis Mittwoch, 12.00 Uhr, mehrere Buchenpflanzen, die auf einem Firmengelände in der Meersburger Straße eingepflanzt waren. Die Höhe des Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

Langenargen

Diebstahl

Ein am Fahrradständer abgeschlossener schwarzer Scooter der Marke "Blunt Prodigy" wurde am Montag im Zeitraum von 7 Uhr bis 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Eisenbahnstraße von einem unbekannten Täter entwendet. Der Scooter hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Langenargen, Tel. 07543/9316-0, zu informieren.

Kressbronn

Verkehrsunfall

Sachschaden von über 10.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 19.30 Uhr in der Dorfstraße ereignet hat. Eine 57-jährige Autofahrerin übersah einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Daimler-Benz und kollidierte bei der Vorbeifahrt mit diesem. Die Autofahrerin blieb unverletzt, an ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Frickingen-Bruckfelden

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Zeugen sucht die Polizei, die im Zeitraum von 13.November, 18 Uhr, bis 14. November, 08 Uhr, einen Verkehrsunfall beobachtet haben. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr den Adelbert-Stifter-Weg, bog links in die Felderstraße ein und kollidierte vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit einem am rechten Fahrbahnrand stehenden Maschendrahtzaun. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. An der Unfallstelle konnten grüne Lacksplitter aufgefunden werden, welche vom Unfallfahrzeug stammen könnten. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Salem, Tel. 07553/8269-0, zu wenden.

Kratzer

07531/995-1016

