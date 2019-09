Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190920.2 Warnau: LKW landet nach Ausweichmanöver in Straßengraben

Warnau (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Tanklastzug auf der Bundesstraße 404 in Höhe Warnau in den Graben gefahren. Grund soll ein entgegenkommender LKW sein, der sich weit auf der Fahrbahn des Tankwagens befunden haben soll. Die Polizei sucht nach dem unfallverursachenden LKW.

Nach Angaben des 36 Jahre alten Fahrers des mit Diesel beladenen Tanklastzugs befand er sich gegen 00:20 Uhr in Fahrtrichtung Kiel auf der Bundesstraße. In Höhe Warnau sei ihm ein anderer LKW entgegengekommen, der sehr weit auf die Gegenfahrbahn geragt haben soll, so dass sich die Außenspiegel beider Fahrzeuge berührt haben sollen. Vor Schreck habe der 36-Jährige kurzzeitig die Kontrolle über sein Gefährt verloren und sei deshalb im Straßengraben gelandet.

Der Fahrer erlitt keine Verletzungen. Betriebsstoffe oder gar Ladung traten nicht aus. An dem LKW entstand geringer Sachschaden. Ein Abschleppunternehmen zog den LKW aus dem Straßengraben, der daraufhin seine Fahrt fortsetzen konnte.

Da der Fahrer des entgegenkommenden LKWs weiterfuhr, sucht die Polizei nun nach diesem beziehungsweise Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Preetz unter der Rufnummer 04342 / 10 770 entgegen.

Matthias Arends

