Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster:Polizei sucht Zeugen eines Ladendiebstahls bei "Ernstings Family"; Schneverdingen: Scheiben halten; Bispingen: Kettensäge aus Schuppen entwendet

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 17.12.2019 Nr. 1

17.12 / Polizei sucht Zeugen eines Ladendiebstahls bei "Ernstings Family"

Munster: Ein Ladendieb entwendete am Montag, 02.12.2019, gegen 15.30 Uhr in Munster, bei "Ernstings Family" am Veestherrnweg eine Jacke im Wert von 50 Euro und flüchtete. Bei der Tat wurde der Mann von einem Zeugen beobachtet. Der Zeuge, ein älterer Mann, sprach mit einer Angestellten, gab aber seine Personalien nicht an. Er wird gebeten, sich mit der Polizei Munster unter 05192/9600 in Verbindung zu setzen.

16.12 / Scheiben halten

Schneverdingen: Unbekannte versuchten sich am vergangenen Wochenende Zutritt zu den Räumen der Faustballmannschaft an der Stockholmer Straße zu verschaffen, indem sie einen Stein gegen Fenster und Glastür warfen. Es entstand Schaden an den Scheiben, die jedoch standhielten. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

16.12 / Kettensäge aus Schuppen entwendet

Bispingen: In der Zeit zwischen Samstag, 16.00 Uhr und Montag, 14.30 Uhr drangen Unbekannte in einen Schuppen an der Haverbecker Straße ein und entwendeten eine ältere Kettensäge. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt.

16.12 / Autofahrer unter Drogen

Soltau: Polizeibeamte kontrollierten am Montagabend auf der Lüneburger Straße einen Autofahrer aus Soltau. Im Verlauf der Überprüfung kam der Verdacht auf, dass der Mann Drogen zu sich genommen haben könnte. Ein durchgeführter Test reagierte positiv auf Cannabis. Eine Blutprobe sowie die Durchsuchung seiner Wohnung waren die Folge. In der Wohnung fanden die Beamten geringe Mengen Marihuana sowie Hanfsamen und stellten beides sicher. Gegen den Soltauer leiteten sie ein Verfahren ein.

16.12 / 81-Jährige fährt gegen offene Autotür

Munster: Eine 81jährige Pkw-Fahrerin streifte mit ihrem Fahrzeug beim Vorbeifahren die geöffnete Tür eines abgestellten Pkw, während eine 34jährige Frau in der geöffneten Tür stand. Die Frau blieb unverletzt. Die offene Tür sowie die hintere Beleuchtung des abgestellten Pkw wurden beschädigt. Der Unfall ereignete sich am Montag, gegen 10.43 Uhr auf der Breloher Straße. Die Unfallverursacherin kümmerte sich nicht um den Unfall, da sie den Knall für einen Steinschlag hielt. Polizeibeamte leiteten ein Verfahren wegen Unfallflucht ein.

