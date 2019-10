Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Firmeneinbruch

Polizei sucht Zeugen

Hamminkeln (ots)

Unbekannte suchten in der Zeit von Samstag, 14.00 Uhr, bis Montag, 07.30 Uhr, eine Firma an der Vennstraße heim.

Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten sie zunächst in den Verkaufsraum und stahlen zahlreiche Gartenmaschinen, wie Motorsägen, Freischneider etc.. Anschließend hebelten die Täter eine Tür zur Werkstatt auf und schlugen hierbei auch eine Scheibe ein.

Aus der Werkstatt stahlen sie ebenfalls Gartengeräte. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter ihre Beute mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben und sucht daher Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben.

Was die Einbrecher insgesamt alles erbeuteten, steht zurzeit noch nicht fest.

Ein Angestellter gab gegenüber den Polizisten an, dass am Samstag gegen 13.30 Uhr eine männliche Person zur Firma kam und nachfragte, ob die nebenan befindliche Gastankstelle auch Benzin verkaufe. Nach Verneinung entfernte sich der Mann. Ob der Unbekannte mit dem Einbruch in Zusammenhang gebracht werden kann, muss derzeit ermittelt werden.

Beschreibung:

Sehr dunkler Hauttyp (schwarz), ca. 20 Jahre alt, trug halblange Haare als Rasterlocken, sprach gutes Deutsch.

Noch bevor der Einbruch bekannt wurde, sind am Sonntag gegen 04.50 Uhr unweit des Tatortes, in Höhe einer Taxi Zentrale an der Bahnhofstraße, drei Astscheren der Marke "ARS Lopper" aufgefunden worden, die aus dem Einbruch stammen. Ob die Täter diese absichtlich entsorgt oder verloren haben, ist ebenfalls unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

