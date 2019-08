Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Böschungsbrand in Bruchhausen-Vilsen; Trunkenheitsfahrt in Syke; Kennzeichenmissbrauch in Twistringen; Unfall mit Schwerverletzten in Twistringen und in Stuhr; Unfallflucht in Bruchhausen-Vilsen

Diepholz (ots)

Polizei Syke

Bruchhausen-Vilsen - Böschungsbrand

Am 03.08.2019, gegen 11.00 Uhr, kam es am Gleisbett des Wöpser Maidamm zu einem Böschungsbrand. Ca. 150 qm Böschung gerieten dabei in Brand. Mutmaßlich geriet der Seitenraum an den Schienen durch Funkenflug des hier fahrenden "Kaffkiekers" in Brand. Die Ortsfeuerwehr Bruchhausen-Vilsen konnte das Feuer zügig löschen.

Syke - Trunkenheit im Verkehr

Am 03.08.2019, gegen 03.50 Uhr, befuhr ein 35-jähriger aus Bruchhausen-Vilsen mit seinem Pedelec die Ernst-Boden-Straße in Syke. Dieser fiel einer vorbeifahrenden Streifenwagenbesatzung durch seine unsichere Fahrweise auf. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde bei dem Radfahrer eine Atemalkoholkonzentration von 1,75 Promille festgestellt. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Twistringen - Kennzeichenmissbrauch

Am 03.08.2019, gegen 14.50 Uhr, wurde auf der Steller Straße in Twistringen ein 21-jähriger Twistringer mit seinem Kleinkraftrad durch Beamte des Polizeikommissariates Syke angehalten und kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass für das Kleinkraftrad kein Versicherungsschutz mehr bestand und das angebrachte Kennzeichen nicht für das geführte Kraftfahrzeug zugelassen war.

Twistringen - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am 03.08.2019, ereignete sich gegen 23.50 Uhr, auf der Köbbinghäuser Straße (L 341) ein Verkehrsunfall. Eine 49-jährige aus Harpstedt befuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem PKW die L 341 in Richtung Harpstedt. Hier kam sie in einem Linkskurvenverlauf nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Die Fahrzeugführerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Zudem stand die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Der Schaden wird auf 6000 Euro beziffert.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfallflucht

Am 03.08.2019, im Zeitraum von 10.50 Uhr-10.54 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße 51, dortiger Parkplatz des "Vilser Kaffeehus" eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den PKW Mercedes (Farbe: grau) der Geschädigten auf dem vorgenannten Parkplatz und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden wird auf ca. 3000 beziffert. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann wird gebeten sich mit der Polizei Syke, Tel.: 04242/969-0, oder mit der Polizeistation Bruchhausen-Vilsen, Tel.: 04252/93851-0, in Verbindung zu setzten.

Polizei Weyhe

Stuhr - schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 51

Am 02.08.2019 gegen 14 Uhr missachtete ein 48-jähriger BMW-Fahrer aus Weyhe, welcher die Syker Straße in südlicher Richtung befuhr, beim Abbiegevorgang auf die Bundesstraße 51 die Vorfahrt einer 70-jährigen Weyherin, welche mit ihrem Peugeot auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Seckenhausen unterwegs war. Bei einem eingeleiteten Ausweichmanöver geriet die Peugeot-Fahrerin in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden 72-jährigen Mercedes-Fahrer aus Bassum. Durch den Unfall wurden vier Personen zum Teil schwer verletzt. Die Fahrzeuge wiesen starke Beschädigungen auf und mussten abgeschleppt werden. Da der Unfallverursacher zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein in amtliche Verwahrung genommen.

Polizei Diepholz und Polizei Sulingen

- keine Meldungen -

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diepholz

Einsatz- und Streifendienst



Barg, PHK

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -211)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell