20.12 / Kontrollen in Bispingen und Soltau

Bispingen / Soltau: Polizeibeamte des Heidekreises kontrollierten zusammen mit Beamten aus der Bereitschaftspolizei am Donnerstag, in der Zeit zwischen 14.00 und 21.00 Uhr etwa 70 Fahrzeuge und rund 100 Personen. Der Schwerpunkt der ganzheitlichen Kontrollen lag dabei auf der Bekämpfung des Wohnnungseinbruchs. Als Kontrollorte wählten die Beamten die räumliche Nähe zu den Autobahnabfahrten in Bispingen und Soltau-Ost. Während bei vergangenen Kontrollen durchaus Täter ins Netz gingen, blieb der "große Fisch" diesmal aus. Bei einem Autofahrer aus Bispingen reagierte ein Drogentest positiv auf Cannabis. Ein Verkehrsteilnehmer, der in Harber kontrolliert wurde, muss mit einem Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. Zwei Fahrzeugführer ignorierten die Anhaltezeichen der Polizisten und konnten nach kurzer Verfolgung gestellt werden. In beiden Fällen dürfte es sich um ein Missverständnis gehandelt haben. Die gewonnenen Erkenntnisse über die Verkehrswege von polizeilich verdächtigen Personen befinden sich aktuell in der Auswertung.

19.12 / Kellerfenster aufgehebelt

Westenholz: Durch Aufhebeln eines Kellerfensters gelangten Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Westenholz. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Der Schaden am Fenster beträgt etwa 200 Euro.

19.12 / Einbruch in Einfamilienhaus

Soltau: Am Donnerstagabend, zwischen 18.15 und 19.20 Uhr drangen Unbekannte über eine Terrassentür in ein Haus am Kiefernweg ein und durchsuchten es. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest.

19.12 / Einbruch scheitert

Dorfmark: Bei dem Versuch, ein Fenster eines Hauses an der Straße Am Steinkamp aufzuhebeln, scheiterten Einbrecher am Donnerstag, zwischen 06.30 und 19.00 Uhr.

20.12 / Autofahrer gerät mehrmals in den Gegenverkehr

Soltau: Am Donnerstagvormittag wurde der Polizei ein Fahrzeug auf der Strecke Wietzendorf/Soltau gemeldet, das in teilweise so starken Schlangenlinien gefahren worden sein soll, dass es fast zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Verkehr gekommen sei. Außerdem soll der Wagen des Öfteren in den Grünstreifen abgekommen sein. Polizeibeamte kontrollierten das Fahrzeug. Der 97jährige Fahrer war weder zeitlich noch örtlich orientiert. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten einen Bericht an die Führerscheinstelle.

