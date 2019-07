Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Offenbar Gas- und Bremspedale verwechselt

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 76 Jahre alter Mann hat am Montagnachmittag (15.07.2019) in der Burgstraße offenbar die Gas- und Bremspedale verwechselt und einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Der 76-Jährige wollte gegen 16.00 Uhr seinen Mercedes an der Burgstraße einparken. Beim Rückwärtsfahren verwechselte er offenbar die Pedale, stieß gegen einen hinter ihm geparkten Hyundai und fuhr mehrere Meter in ein Waldstück.

