POL-DN: Einbruch in Reihenhaus

In ein Reihenhaus in der Gartenstraße wurde in der Nacht zu Freitag eingebrochen.

Gegen 23:00 Uhr zogen sich die Bewohner in die oben liegende Wohnung des Hauses zurück. Die Wohnung im Erdgeschoss wurde verschlossen. Am nächsten Morgen wurde eine Beschädigung an der Terrassentür sowie ein nach oben geschobener Rollladen festgestellt. Im Wohnhaus hatten der oder die Einbrecher nach Diebesgut gesucht. Nach ersten Feststellungen fiel ihnen Bargeld in die Hände. Unerkannt entfernten sie sich von der Örtlichkeit. Die Bewohner im Obergeschoss bemerkten während der Nacht nichts.

Die Kriminalpolizei war vor Ort und hat Spuren gesichert. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Leitstelle unter der Notrufnummer 110 zu jeder Zeit entgegen.

