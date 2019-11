Polizei Düren

POL-DN: Brand eines Fahrzeuges

Düren (ots)

Ein Fahrzeugbrand beschäftigte am Donnerstagabend Feuerwehr und Polizei.

Gegen 22:30 Uhr hörte ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei an der B 56 in Düren einen Knall. Bei der Nachschau, woher das Geräusch kam, entdeckte er den brennenden Kleintransporter auf dem Betriebsgelände. Er verständigte die Feuerwehr, die die Löscharbeiten übernahm. Letztlich konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden, das Fahrzeug indes brannte komplett aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

