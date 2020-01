Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wieden: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Autofahrerin missachtet Rechtsfahrgebot

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 15.01.2020, kurz vor 19 Uhr, kam eine 77-jährige Autofahrerin auf der Landesstraße 123 zwischen Wieden und Utzenfeld in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 31-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stieß mit ihr zusammen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Da die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und Betriebsstoffe verloren, waren Feuerwehr und Straßenmeisterei im Einsatz. Die Landesstraße musste während der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt werden.

