Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Autofahrer ohne Führerschein versucht sich Kontrolle zu entziehen

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 15.01.2020, führte die Polizei Lörrach in der Freiburger Straße eine Verkehrskontrolle durch. Gegen 16:30 Uhr versuchte ein Autofahrer kurz vor der Kontrollstelle zu wenden, um sich dieser zu entziehen. Die Polizisten beobachteten dies und nahmen die Verfolgung des Fahrzeugs auf. In der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 29-jährige Mann die erforderliche Fahrerlaubnis nicht besaß. Er wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

